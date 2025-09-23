РФ масовано атакуватиме енергетику перед опалювальним сезоном, - глава "Нафтогазу"

Про це заявив генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За його словами, російські удари по енергетичних об’єктах України почали посилюватися в лютому цього року, знищивши близько 42 відсотків добового видобутку газу протягом двох місяців.

А протягом червня та липня, "нафтопереробка була повністю знищена".

Корецький повідомив, що дещо з цього вже відновлено, але "Нафтогаз" готується до нового раунду атак.

"Найімовірніше, Росія тепер масовано атакуватиме енергетичні об’єкти перед опалювальним сезоном та взимку. Це тероризм, чистий і зрозумілий", - зазначив він.