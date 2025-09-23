РФ масовано атакуватиме енергетику перед опалювальним сезоном, - глава "Нафтогазу"
Росія, найімовірніше, масовано атакуватиме енергетичні об’єкти України перед опалювальним сезоном та взимку.
Про це заявив генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За його словами, російські удари по енергетичних об’єктах України почали посилюватися в лютому цього року, знищивши близько 42 відсотків добового видобутку газу протягом двох місяців.
А протягом червня та липня, "нафтопереробка була повністю знищена".
Корецький повідомив, що дещо з цього вже відновлено, але "Нафтогаз" готується до нового раунду атак.
"Найімовірніше, Росія тепер масовано атакуватиме енергетичні об’єкти перед опалювальним сезоном та взимку. Це тероризм, чистий і зрозумілий", - зазначив він.
Удари РФ по енергетиці України
Нагадаємо, з 2022 року російські окупанти регулярно атакують українську енергетику.
У серпні Росія відновила обстріли енергетичних об'єктів України. Російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що такі атаки триватимуть, і закликав свого партнера - прем'єра Словаччини - перекрити постачання газу та електроенергії.
Також у ЦПД зазначили, що росіяни можуть відновити масовані удари по енергетичних об'єктах України. Путін уже готує для цього інформаційне алібі.
Під час візиту до Пекіна на початку вересня російський диктатор заявив, що Росія "ніколи не била по енергетиці", а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідає Росії на удари по енергетичній інфраструктурі й продовжуватиме це робити. За його словами, просто терпіти в темряві ніхто не буде.
Детальніше про те, чи готова Україна до нових ударів по енергетиці, - читайте у матеріалі РБК-Україна.