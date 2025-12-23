Три области - почти полностью без света: в Минэнерго рассказали о последствиях атаки РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате - на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях", - отметили в Минэнерго.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

"В Одесской области - продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", - добавили в министерстве.

Также из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе.

Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах.