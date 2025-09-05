ua en ru
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске

Пятница 05 сентября 2025 08:53
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске Фото иллюстративное: "Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске (скрин видео)
Автор: Ірина Глухова

Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории. Поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

По его словам, атаки произошли по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, одному из четырех крупнейших НПЗ РФ с годовой мощностью около 17,1 млн тонн, и по Луганской нефтебазе, которая находится на временно оккупированной территории.

Операции выполняли подразделения "Жало Птиц" Сил беспилотных систем (14-й полк) в координации с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны Украины.

"Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгорающими", - подчеркнул "Мадяр".

Атака на Рязанский НПЗ

Напомним, в ночь на 5 сентября украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Российские власти заявили, что системы ПВО и РЭБ якобы уничтожили над регионом восемь беспилотников.

По их словам, "пострадавших, а также повреждений жилых домов или инфраструктуры нет". В то же время признали, что обломки упали на территорию промышленного предприятия.

Стоит добавить, что НПЗ в Рязани поражен повторно. Предыдущая атака произошла 2 августа.

