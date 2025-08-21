ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый удар дронов по Ростовской области: масштабный пожар на НПЗ в Новошахтинске (видео)

Ростовская область России, Четверг 21 августа 2025 01:22
UA EN RU
Новый удар дронов по Ростовской области: масштабный пожар на НПЗ в Новошахтинске (видео) Иллюстративное фото: сотрудники МЧС России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ростовскую область в очередной раз атаковали дроны. В Новошахтинске сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

В городе Новошахтинск Ростовской области сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после вероятной атаки неизвестных беспилотников.

Так, местные жители рассказывают о звуках взрывов в районе завода, а также выкладывают в соцсетях фото и видео пожара.

Российские службы и власти пока не комментировали инцидент, поэтому точные данные о причинах пожара и его последствиях еще уточняются.

Предыдущие атаки на Новошахтинский НПЗ

Как сообщал ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, что нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации.

Кстати, нынешняя атака - это не первый случай поражения предприятия дронами. Однако точное количество ударов ранее не фиксировалось официально.

Например, 24 декабря прошлого года в сети появились спутниковые снимки последствий атаки на Новошахтинский НПЗ. На снимках видео, что во время атаки сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Новости
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине