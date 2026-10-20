Дрон ударил по объекту "Газмереж" на Днепропетровщине, есть повреждения
Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании начался пожар
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Людмилы Киндер, главы правления компании ООО "Газораспределительные сети Украины" в Facebook.
Атака на "Газмережі"
Ночью вражеский дрон повредил один из объектов Днепропетровского филиала "Газмереж", говорит Киндер.
"В результате попадания занялся бокс, повреждены стены и крыша здания", - уточнила она.
По словам Киндер, в настоящее время работников на объекте не было, пострадавших нет.
"Специалисты ГСЧС обследовали территорию. В настоящее время уточняем объем повреждений и необходимых восстановительных работ", - отметила чиновница.
Киндер отметила, что нужно постоянно работать над тем, чтобы работники "Газмереж":
- имели возможность пользоваться укрытиями,
- действовать по понятным алгоритмам безопасности.
Ранее РБК-Украина писало, что 26 августа враг снова атаковал объекты "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.
Кроме того, оккупанты в декабре 2025 атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.