Россия ударила по объекту "Газмереж" в Черкасской области, начался пожар (фото)

Россия снова ударила по объекту "Газмереж". В настоящее время повреждения после обстрела получили здания организации в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Газмереж" Людмилы Киндер в Facebook.

"Самое важное - работники филиала не пострадали. После обследования территории и завершения всех необходимых процедур безопасности определим дальнейший объем восстановления", - говорит Киндер.

Из-за обстрела загорелась часть помещений. Также повреждены крыша, окна и служебный транспорт. Пожар ликвидирован.

В ночь на 9 ноября под удар попал один из объектов черкасского филиала "Газораспределительных сетей Украины".

Ранее РБК-Украина писала, что 20 октября Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании загорелся пожар.

Кроме того, 26 августа враг снова атаковал объекты "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.

Также оккупанты в декабре 2025 атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.