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Россия ударила по объекту "Газмереж" в Черкасской области, начался пожар (фото)

16:11 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия ударила по объекту "Газмереж" в Черкасской области, начался пожар (фото) Фото: черкасский филиал "Газмереж" после атаки РФ (facebook.com/liudmyla.kinder)
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Россия снова ударила по объекту "Газмереж". В настоящее время повреждения после обстрела получили здания организации в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Газмереж" Людмилы Киндер в Facebook.

Россия била по "Газмережам"

В ночь на 9 ноября под удар попал один из объектов черкасского филиала "Газораспределительных сетей Украины".

Из-за обстрела загорелась часть помещений. Также повреждены крыша, окна и служебный транспорт. Пожар ликвидирован.

"Самое важное - работники филиала не пострадали. После обследования территории и завершения всех необходимых процедур безопасности определим дальнейший объем восстановления", - говорит Киндер.

Россия ударила по объекту &quot;Газмереж&quot; в Черкасской области, начался пожар (фото)Россия ударила по объекту &quot;Газмереж&quot; в Черкасской области, начался пожар (фото)Россия ударила по объекту &quot;Газмереж&quot; в Черкасской области, начался пожар (фото)

Фото: черкасский филиал "Газмереж" после вражеского удара (facebook.com/liudmyla.kinder)

Территорию обследуют:

  • ГСЧС,
  • полиция,
  • СБУ
  • специалисты по разминированию.

Совместно со стражами порядка продолжается фиксация последствий атаки.

Ранее РБК-Украина писала, что 20 октября Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании загорелся пожар.

Кроме того, 26 августа враг снова атаковал объекты "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.

Также оккупанты в декабре 2025 атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.

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