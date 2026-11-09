Россия ударила по объекту "Газмереж" в Черкасской области, начался пожар (фото)
Россия снова ударила по объекту "Газмереж". В настоящее время повреждения после обстрела получили здания организации в Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Газмереж" Людмилы Киндер в Facebook.
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В ночь на 9 ноября под удар попал один из объектов черкасского филиала "Газораспределительных сетей Украины".
Из-за обстрела загорелась часть помещений. Также повреждены крыша, окна и служебный транспорт. Пожар ликвидирован.
"Самое важное - работники филиала не пострадали. После обследования территории и завершения всех необходимых процедур безопасности определим дальнейший объем восстановления", - говорит Киндер.
Фото: черкасский филиал "Газмереж" после вражеского удара (facebook.com/liudmyla.kinder)
Территорию обследуют:
- ГСЧС,
- полиция,
- СБУ
- специалисты по разминированию.
Совместно со стражами порядка продолжается фиксация последствий атаки.
Ранее РБК-Украина писала, что 20 октября Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании загорелся пожар.
Кроме того, 26 августа враг снова атаковал объекты "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.
Также оккупанты в декабре 2025 атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.