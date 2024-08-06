В РФ говорят о воздушной атаке на Курскую область, громких взрывах и пожаре

В Курской области (Российская Федерация) в ночь на 6 августа прогремели сильные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова .

Отмечается, что взрывы в Курской области раздавались в Судже, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.

При этом местные власти заявляли сначала о ракетной опасности, причем дважды этой ночью, а затем - о дроновой атаке, и о работе ПВО и будто бы сбитии трех беспилотников.

В воздушном нападении российская сторона обвиняет Украину.

"В Курской области сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа", - рассказал Смирнов в своем Telegram в 03:11.

Между тем, в курских пабликах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах, в частности говорили, что в Судже "сегодня жесть".

Кроме того, в сети показали фото пожара, как утверждается, в районе города Суджа на фоне воздушной атаки.

Пожар в Судже Курской области из-за воздушной атаки ночью 6 августа (фото: t.me/kursk_tipich)

Взрывы и атаки дронов в Курской области

Отметим, что в российской Курской области довольно часто жалуются на воздушные атаки с применением беспилотников. В результате таких "налетов" в регионе происходят взрывы и пожары на разных объектах в области.

Так, например, в ночь на 2 августа в Курске раздавались взрывы, а также российская сторона сообщала о работе ПВО в области из-за атаки с применением беспилотников.

В конце июля стало известно, что после атаки дронов в Курском районе возник пожар на одном из объектов. В Генштабе ВСУ впоследствии заявили, что тогда украинские военные нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском.

А в ночь на 28 июля в Курской области такоже прогремели взрывы из-за атаки дронов, и вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Позже в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области РФ - удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.

Добавим также, 14 июля в Курской области из-за атаки дронов в Судже начался пожар на телевизионной вышке.