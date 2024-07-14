В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную вышку
Курскую область сегодня, 14 июля, якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной вышке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash в Telegram и и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.
Как пишет Mash, телевизионную вышку в Судже "атаковали минимум два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке.
В свою очередь Смирнов рассказал, что на телевизионной вышке начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, информации нет.
Что предшествовало
Напомним, ранее неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области. После этого там начался пожар.
Российские пропагандисты сразу заявили о том, что дроны запустили украинские военные.
При этом сегодня, 14 июля, в сети показали видео, на котором можно заметить момент “прилета” по нефтебазе.
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