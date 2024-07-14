В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную вышку

Курскую область сегодня, 14 июля, якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной вышке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash в Telegram и и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram .

Как пишет Mash, телевизионную вышку в Судже "атаковали минимум два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке.

В свою очередь Смирнов рассказал, что на телевизионной вышке начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, информации нет.