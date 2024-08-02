В РФ жалуются на удар дронов по Курску и сильные взрывы

В российском городе Курск этой ночью раздались взрывы, а в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки с применением беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова .

Местные власти в ночь на 2 августа сначала заявляли об угрозе ракетных ударов, затем около 02:00 рассказали об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Курской области.

Также российский чиновник заявил о приведении в готовность ПВО для отражения воздушной атаки.

Добавим, что в курских пабликах ходят сообщения о звуках взрывов в разных районах облцентра в течение ночи. Отмечалось, что они были "мощными".

Также в сети писали о якобы сбитии беспилотников над Курском, публиковали кадры со взрывами, вспышками в небе, заявляли о якобы сбитии воздушных целей, в частности указывались БПЛА, в районе города и области.

При этом пока нет данных о возможных последствиях воздушного удара, повреждении объектов или пострадавших.

Атаки БПЛА в Курской области

Напомним, в Курской области в РФ часто жалуются на воздушные атаки с применением беспилотников. В результате таких "налетов" в регионе происходят взрывы и пожары на разных объектах в области.

Ранее сообщалось, что 31 июля стало известно, что после атаки БПЛА в Курском районе РФ возник пожар на одном из объектов. В Генштабе ВСУ впоследствии заявили, что тогда украинские военные нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском.

Также перед тем мы писали, что в ночь на 28 июля в Курской области прогремели взрывы из-за атаки дронов, и вспыхнула нефтебаза в селе Полевая.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области РФ - удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.