У РФ кажуть про повітряну атаку на Курську область, гучні вибухи та пожежу

У Курській області (Російська Федерація) у ніч проти 6 серпня пролунали сильні вибухи у кількох містах, в регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та виконувача обов'язки губернатора Курської області Олексія Смірнова .

Зазначається, що вибухи у Курській області лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах.

При цьому місцева влада заявляла спочатку про ракетну небезпеку, причому двічі цієї ночі, а потім - про дронову атаку, та про роботу ППО і начебто збиття тьох безпілотників.

У повітряному нападі російська сторона звинувачує Україну.

"У Курській області збито 3 українські БПЛА літакового типу", - розповів Смірнов у своєму Telegram о 03:11.

Між тим в курських пабліках публікували кадри із вибухами у деяких містах у різних районах, зокрема казали, що у Суджі "сьогодні жесть".

Крім того, в мережі показали фото пожежі, як стверджується, в районі міста Суджа, на тлі повітряної атаки.

Пожежа у Суджі Курської області через повітряну атаку вночі 6 серпня (фото: t.me/kursk_tipich)

Вибухи та атаки дронів у Курській області

Зазначимо, що у російській Курській області доволі часто скаржаться на повітряні атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок таких "нальотів" у регіоні відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах в області.

Так, наприклад, у ніч проти 2 серпня у Курську лунали вибухи, а також російська сторона повідомляла про роботу ППО в області через атаку із застосуванням безпілотників.

Наприкінці липня, стало відомо, що після атаки дронів у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів. У Генштабі ЗСУ згодом заявили, що тоді українські військові завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки РФ під Курськом.

А у ніч проти 28 липня в Курській області також прогриміли вибухи через атаку дронів, і спалахнула нафтобаза в селі Польова. Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України провели успішну операцію у Курській області РФ - вдалося атакувати нафтобазу, вибухи лунали й у районі підстанції.

Додамо також, 14 липня у Курській області через атаку дронів у Суджі розпочалася пожежа на телевізійній вежі.