Славутич, Чернигов и часть области обесточены из-за атаки россиян (видео)
Россияне ударили по энергетическому объекту на Киевщине, в результате чего часть Черниговской области осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram и городского голову Славутича Юрия Фомичева в Telegram и Facebook.
"Враг ударил по энергообъекту в соседней области. Есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговщины отсутствует электроснабжение", - говорится в сообщении Чауса.
Он добавил, что вражеская атака продолжается. Соответствующие службы уже на месте и работают над восстановлением энергосети.
Фомичев сообщил, что РФ ударила по подстанции №330 в Славутиче, в результате чего город остался без света. По его словам, последствия уточняются, пожарные находятся на месте и ликвидируют последствия атаки.
Он отметил, что город пытается перейти на другую подстанцию, но это требует времени. Для водоканала включено резервное питание, как и для систем связи, однако вода для горожан будет поступать по часам.
В Славутиче разворачивают "пункты несокрушимости", где можно будет обогреться, зарядить гаджеты и приготовить еду.
Также об исчезновении света сообщают в нескольких громадах Черниговской области, в частности, Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской.
КП "Черниговводоканал" сообщил, что в городе из-за отключения света возможны проблемы с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.
Удары РФ по Черниговщине
Напомним, что под утро вторника, 30 сентября, страна-агрессорка нанесла массированный удар по городу Бобровица Черниговской области. В результате удара повреждена энергетическая инфраструктура.
Вражеские атаки оставили без света более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
РФ нанесла ракетный удар по одному из сел Корюковского района. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина 1978 года рождения.
Всего за сутки Россия атаковала Черниговщину 20 раз, взрывы прогремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинщины, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.