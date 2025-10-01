Славутич, Чернигов и часть области обесточены из-за атаки россиян (видео)

Россияне ударили по энергетическому объекту на Киевщине, в результате чего часть Черниговской области осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram и городского голову Славутича Юрия Фомичева в Telegram и Facebook .

"Враг ударил по энергообъекту в соседней области. Есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговщины отсутствует электроснабжение", - говорится в сообщении Чауса.

Он добавил, что вражеская атака продолжается. Соответствующие службы уже на месте и работают над восстановлением энергосети.

Фомичев сообщил, что РФ ударила по подстанции №330 в Славутиче, в результате чего город остался без света. По его словам, последствия уточняются, пожарные находятся на месте и ликвидируют последствия атаки.

Он отметил, что город пытается перейти на другую подстанцию, но это требует времени. Для водоканала включено резервное питание, как и для систем связи, однако вода для горожан будет поступать по часам.

В Славутиче разворачивают "пункты несокрушимости", где можно будет обогреться, зарядить гаджеты и приготовить еду.

Также об исчезновении света сообщают в нескольких громадах Черниговской области, в частности, Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской.

КП "Черниговводоканал" сообщил, что в городе из-за отключения света возможны проблемы с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.