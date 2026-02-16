ua en ru
РФ хочет болезненно ударить по украинцам в последние морозы, - Зеленский

Киев, Понедельник 16 февраля 2026 20:43
РФ хочет болезненно ударить по украинцам в последние морозы, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты хотят нанести массированный удар по Украине в последние холодные дни этой зимы. Враг не может устоять перед таким соблазном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, разведка докладывает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетическим объектам Украины. Поэтому необходимо, чтобы противовоздушная оборона была подготовлена.

"Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается, к сожалению. Это комбинированные удары, требующие особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", - сказал президент.

Глава украинского государства предупредил, что любые задержки в поставках ракет для противовоздушной обороны работают на масштабирование последствий российских атак. Поэтому необходимо, чтобы все договоренности с партнерами были реализованы оперативно.

Он также отметил, что украинская делегация уже прибыла в Женеву и готовится к переговорам с Россией.

"Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-нибудь договориться с ними. Партнеры должны это понимать. В первую очередь это касается Соединенных Штатов", - сказал президент.

Он напомнил, что за последний год Украина согласилась на все реалистичные предложения США для деэскалации, начиная с предложения о полном и безусловном прекращении огня.

"Россия - отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работал", - обратил внимание Зеленский.

Переговоры в Женеве

Напомним, Украина, Россия и США за последний месяц провели два раунда переговоров в Абу-Даби. И каждый раз, когда делегации встречались для обсуждения возможного мира, Россия наносила массированный удар по Украине.

Оккупанты били по украинским энергетическим объектам во время сильных морозов. В частности, враг почти полностью уничтожил Дарницкую ТЭЦ в Киеве - большое количество многоэтажек остались без тепла.

