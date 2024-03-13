РФ готовит украинских детей к принудительному вступлению в "Юнармию" и учит их управлять дронами

"На собрание везут около 100 детей 14-17 лет, которые находятся в рядах "Юнармии". Самое изменение произойдет в апреле в одном из лагерей Краснодарского края", - пишут в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, 9 мая на временно оккупированной территории Украины состоится посвящение детей, поступивших в российскую "Юнармию".

"Вступление туда добровольно-принудительное, ведь детей заставляют писать заявления, чтобы избежать проблем" . До 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей должны создать ячейки "Юнармии", - отмечает Центр нацсопротивления.