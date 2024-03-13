РФ готує українських дітей до примусового вступу в "Юнармію" та вчить їх керувати дронами

"На збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю", - пишуть у повідомленні.

Як зауважують у ЦНС, 9 травня на тимчасово окупованій території України відбудеться посвята дітей, які вступили до російської “Юнармії”.

"Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби "уникнути проблем". До 9 травня в усіх школах на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей мають створити осередки "Юнармії", - зазначає Центр нацспротиву.