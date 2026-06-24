РФ готовит провокацию "под чужим флагом" для оправдания новой агрессии, - МИД Польши

Москва готовит инсценированную провокацию "под фальшивым флагом" для оправдания дальнейшей эскалации. На очередные устрашения со стороны российского руководства мгновенно отреагировали в Варшаве, сравнив действия Кремля с подготовкой Третьего Рейха к нападению на Польшу в 1939 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.

"Анонс провокации"

Последние упреки Кремля являются информационной основой для операции российских спецслужб на собственной территории, чтобы получить повод для новых ударов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под фальшивым флагом, на которое Путин "ответит". Напоминаю, что в августе 1939 года Абвер инсценировал "польскую" атаку на радиостанцию в Гляйвице, чтобы дать себе повод для войны", - отметил глава

Угрозы Путина и упреки в Латвии

Поводом для беспокойства европейских дипломатов стало выступление Владимира Путина перед выпускниками военных вузов. Он заявил, что Россия будет наносить ответные удары по странам Европы, если с их территории будут фиксировать запуск беспилотников в сторону российских объектов.

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Глава Кремля утверждал, что лидеры ЕС якобы "стараются откреститься" от ударов, списывая все на технические сбои или украинские РЭБ. Налеты дронов в РФ он назвал попыткой дестабилизировать общество.

Этому заявлению предшествовали майские упреки Службы внешней разведки РФ, обвинившей ВСУ в подготовке запусков БПЛА непосредственно с пяти военных баз Латвии (Адажи, Селония, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс), добавив, что членство в НАТО Ригу "не защитит".