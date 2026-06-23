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Путин резко изменил позицию по переговорам с Украиной

17:58 23.06.2026 Вт
2 мин
Только несколько часов назад диктатор говорил, что не видит предпосылок для диалога
aimg Иван Носальский
Путин резко изменил позицию по переговорам с Украиной Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
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Россия якобы готова к диалогу с Украиной "на базе стамбульских договоренностей".

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля сказал на совещании с членами правительства РФ.

"Россия как уже не раз говорилось, готова к переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле, и напомню, были парафированы украинской делегацией", - отметил Путин, уточнив, что Украину тогда якобы "все устраивало".

Он добавил, что переговоры могут проходить "на базе стамбульских договоренностей, на базе договоренностей в Анкоридже и на базе реалий на земле". Также он упомянул принципы, которые изложил пару лет назад в ходе выступления в МИД.

"Но, будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверено по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера, и в масштабах страны, и в регионах РФ", - сказал диктатор.

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Что говорил Путин о переговорах

Стоит заметить, что только сегодня, 23 июня, российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что предпосылок для переговоров между Украиной и Россией нет.

Он пожаловался, что письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое украинский лидер написал российскому диктатору 4 июня, "не создает предпосылок для диалога".

Переговорный процесс между Украиной и РФ был приостановлен еще зимой. Изначально причиной стало то, что США, которые выполняют роль посредника, начали войну с Ираном. Потом от диалога отказывалась Москва.

Россияне утверждали, что будут говорить только в том случае, если Украина проявит готовность отказаться от Донбасса.

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