Путин пожаловался на подготовку Запада к войне с РФ: Сталина тоже обвиняли
Российскому диктатору Владимиру Путину "не нравится", что страны Запада открыто говорят о подготовке к войне на случай возможной агрессии Москвы. В качестве "оправдания" он вспомнил об Иосифе Сталине.
Как передает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время выступления перед выпускниками высших военно-учебных заведений РФ.
"Теперь открыто на Западе говорят, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты. Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации государств руководители стран НАТО и ЕС, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - пожаловался диктатор.
По его словам, Запад вначале якобы создает угрозы для России и "вынуждает" ее предпринимать действия. А после этого россиян "обвиняют во всех смертных грехах".
"Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, Запад, гитлеровская Германия, пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против коллективного Запада", - добавил Путин.
Он нафантазировал, что Россия выступает за "равную и неделимую безопасность для всех". Но она готова "оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы".
Стоит заметить, что Вторая мировая война началась с агрессии нацистской Германии и Советского Союза, которые фактически поделили Польшу между собой.
Подготовка России к войне с НАТО
Стоит заметить, что в странах Европы уже неоднократно говорили о том, что через несколько лет Россия может быть готова к нападению на страны НАТО.
В частности, по данным литовских спецслужб, Россия может быть полностью готова к войне с Североатлантическим альянсом уже через шесть лет.
При этом, как отмечал в интервью РБК-Украина высший военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне, Россия стремиться вернуть под свой контроль те территории, которыми она владела до краха СССР.