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Путин пожаловался на подготовку Запада к войне с РФ: Сталина тоже обвиняли

16:08 23.06.2026 Вт
2 мин
Диктатор обвинил Запад в "схеме агрессии", которой пользуется он сам
aimg Иван Носальский
Путин пожаловался на подготовку Запада к войне с РФ: Сталина тоже обвиняли Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
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Российскому диктатору Владимиру Путину "не нравится", что страны Запада открыто говорят о подготовке к войне на случай возможной агрессии Москвы. В качестве "оправдания" он вспомнил об Иосифе Сталине.

Как передает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время выступления перед выпускниками высших военно-учебных заведений РФ.

"Теперь открыто на Западе говорят, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты. Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации государств руководители стран НАТО и ЕС, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - пожаловался диктатор.

По его словам, Запад вначале якобы создает угрозы для России и "вынуждает" ее предпринимать действия. А после этого россиян "обвиняют во всех смертных грехах".

"Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, Запад, гитлеровская Германия, пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против коллективного Запада", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что Россия выступает за "равную и неделимую безопасность для всех". Но она готова "оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы".

Стоит заметить, что Вторая мировая война началась с агрессии нацистской Германии и Советского Союза, которые фактически поделили Польшу между собой.

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Подготовка России к войне с НАТО

Стоит заметить, что в странах Европы уже неоднократно говорили о том, что через несколько лет Россия может быть готова к нападению на страны НАТО.

В частности, по данным литовских спецслужб, Россия может быть полностью готова к войне с Североатлантическим альянсом уже через шесть лет.

При этом, как отмечал в интервью РБК-Украина высший военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне, Россия стремиться вернуть под свой контроль те территории, которыми она владела до краха СССР.

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