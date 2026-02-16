RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ готовит новый удар. Зеленский дал день на решения для усиления защиты

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский президент Владимир Зеленский поручил в течение сегодняшнего дня усилить защиту на фоне информации о подготовке РФ нового массированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Россия выпустила "Цирконы", "Искандер" и десятки дронов: как отработала ПВО

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что даже накануне трехсторонних переговоров в Женеве страна-агрессор планирует продолжать наносить удары по Украине.

"Это красноречиво - как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета - это ответ агрессора на призывы закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Обстрелы Украины

Напомним, 15 февраля российские войска атаковали Одессу и область почти всю ночь, из-за чего в регионе была тревога. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения. В одном из районов города взрывной волной повреждены стекла в жилых домах и учебных заведениях.

Также той же ночью Россия ударила дронами по Запорожью. "Шахед" попал в частный дом и значительно его повредил, вспыхнул пожар - также известно о трех раненых.

Ранее, в ночь на 14 февраля российские войска совершили очередную атаку на Одессу. В городе в результате атаки разрушен дом, а впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела вспыхнул частный дом, двое пострадавших - жители этого дома.

В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей. В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине