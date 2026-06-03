Дроны атаковали нефтяной терминал в Петербурге: вспыхнул масштабный пожар

Дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Под утро взрывы продолжились и огонь распостранился еще сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Обстрел порта в Петербурге начался в ночь на 3 июня. После предупреждения о дроновой опасности в порту города начало взрываться. В Сети распространили много кадров с места ЧП - на видео слышны сильные хлопки и заметно сильное возгорание, которое сопровождается толстыми столбами черного дыма.

Паблики, где распостранили кадры, сразу же написали о пожаре на нефтяном терминале в порту. Известно, что горели резервуары с нефтью.

Под утро взрывы продолжились и пожар стал еще более масштабным.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко около шести утра сообщил в Telegram о сбитых над регионом 30 беспилотниках. Однако пожар в порту чиновник не прокомментировал.

Отметим, АО "Петербургский нефтяной терминал" - это крупнейший из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России.

На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность - 12,5 млн тонн в год.

Терминал признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ. С 2000 года АО включено в реестр субъектов естественных монополий.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка нефтяного терминала в Петербурге за 2024 год составила 8,6 млрд руб., прибыль - 5,8 млрд руб. В 2020 году было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.

Стоит отметить, что с 3 по 6 июня в Петербурге должен был пройти пройти Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).