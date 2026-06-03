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Дроны атаковали нефтяной терминал в Петербурге: вспыхнул масштабный пожар

06:05 03.06.2026 Ср
2 мин
Взрывы в порту Петербурга продолжились и под утро
aimg Юлия Маловичко
Дроны атаковали нефтяной терминал в Петербурге: вспыхнул масштабный пожар Фото: пожар в порту Петербурга - горит терминал (t.me/supernova_plus)
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Дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Под утро взрывы продолжились и огонь распостранился еще сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

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Обстрел порта в Петербурге начался в ночь на 3 июня. После предупреждения о дроновой опасности в порту города начало взрываться. В Сети распространили много кадров с места ЧП - на видео слышны сильные хлопки и заметно сильное возгорание, которое сопровождается толстыми столбами черного дыма.

Паблики, где распостранили кадры, сразу же написали о пожаре на нефтяном терминале в порту. Известно, что горели резервуары с нефтью.

Под утро взрывы продолжились и пожар стал еще более масштабным.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко около шести утра сообщил в Telegram о сбитых над регионом 30 беспилотниках. Однако пожар в порту чиновник не прокомментировал.

Отметим, АО "Петербургский нефтяной терминал" - это крупнейший из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России.

На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность - 12,5 млн тонн в год.

Терминал признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ. С 2000 года АО включено в реестр субъектов естественных монополий.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка нефтяного терминала в Петербурге за 2024 год составила 8,6 млрд руб., прибыль - 5,8 млрд руб. В 2020 году было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.

Стоит отметить, что с 3 по 6 июня в Петербурге должен был пройти пройти Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Что предшествовало

Стоит отметить, что в ночь на среду дроны также атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин несколько раз отчитывался о якобы сбитых беспилотниках и работе служб на месте падения осколков.

Параллельно в ночь на 3 июня беспилотники поразили завод оборонно-промышленного комплекса РФ "Прогресс", который расположен в Тамбовской области.

Напомним, что массированная дроновая атака на российские города последовала после вчерашнего террора россиян в Украине. Киев, Харьков и Днепр был под ударом ракет различного типа и беспилотников.

В результате погибли десятки людей, более сотни - пострадали, среди которых дети. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

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