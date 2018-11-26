ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін: захоплені українські моряки мають статус військовополонених

Новини » Політика    26.11.2018 - 14:35
Клімкін: захоплені українські моряки мають статус військовополонених
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, Україна буде використовувати всі можливі канали для звільнення захоплених моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що всі українські моряки, які були захоплені Російської Федерацією у Керченській протоці, мають статус військовополонених. Про це вн заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, Україна буде використовувати всі можливі канали для звільнення захоплених моряків.

"Ми будемо використовувати всі можливі канали (для звільнення моряків, - ред.), діятимемо через партнерів і Червоний хрест. Наші хлопці мають статус військовополонених. Це був акт агресії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін назвав дії Російської Федерації в Азовському морі узурпацією суверенних прав України.

Як писало РБК-Україна, вчора, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, захопивши три корабля. У відповідь на такі дії Росії Україна може ввести воєнний стан. Сьогодні о 16:00 Верховна рада України розгляне питання введення воєнного стану. Після цього, відповідний указ повинен видати президент України Петро Порошенко.

ФСБ показала фото захоплених українських кораблів Туск занепокоєний агресивними діями Росії проти України
Новини України Російська ФедераціяПавло Клімкінвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся