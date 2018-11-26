Клімкін: захоплені українські моряки мають статус військовополонених

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, Україна буде використовувати всі можливі канали для звільнення захоплених моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що всі українські моряки, які були захоплені Російської Федерацією у Керченській протоці, мають статус військовополонених. Про це вн заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, Україна буде використовувати всі можливі канали для звільнення захоплених моряків.

"Ми будемо використовувати всі можливі канали (для звільнення моряків, - ред.), діятимемо через партнерів і Червоний хрест. Наші хлопці мають статус військовополонених. Це був акт агресії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін назвав дії Російської Федерації в Азовському морі узурпацією суверенних прав України.

Як писало РБК-Україна, вчора, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, захопивши три корабля. У відповідь на такі дії Росії Україна може ввести воєнний стан. Сьогодні о 16:00 Верховна рада України розгляне питання введення воєнного стану. Після цього, відповідний указ повинен видати президент України Петро Порошенко.