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ФСБ показала фото захоплених українських кораблів

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 14:25
ФСБ показала фото захоплених українських кораблів
Фото: захоплені кораблі (fsb.ru)

Захоплені кораблі відбуксирували до керченського порту

Захоплені Росією українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" знаходяться на причалі в порту окупованої Керчі (Крим). Федеральна служба безпеки РФ показала фото кораблів, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На опублікованих фото українські кораблі в ряд стоять у порту. Також на фото помітні бортові номери судів - Р176, Р175 і А947.

 

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав дії Росії в Азовському морі узурпацією суверенних прав України. Він також зазначив, що захоплення українських кораблів є порушенням свободи судноплавства і статей конвенції ООН з морського права.

Крім того, за його словами, Україна залишає за собою право на самооборону, хоча і буде шукати шляхи для мирного врегулювання конфліктних ситуацій з Росією.

"Дуже важливо, щоб весь світ не обмежувався формальними заявами, а приймав відповідні заходи проти РФ", - додав Клімкін і підкреслив, що Україна не виключає подальших актів агресії з боку Росії як на морі, так і на суші.

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