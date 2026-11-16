РФ била по предприятию "Королевского вкуса": уничтожены оборудование и продукция (фото)
Россия в очередной раз ударила по предприятию пищевой промышленности Украины. Пожар после атаки уничтожил часть продукции и оборудования компании "Королевский вкус".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный в Facebook.
РФ ударила по "Королевскому вкусу"
Тертичный напомнил, что остановка производства компании "Королевский вкус" 13 ноября оказалась "вынужденным, но необходимым решением".
16 ноября в результате вражеского удара предприятие получило значительные повреждения, говорит он.
"Сокрушительный удар нанес масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также потеряны большие объемы готовой продукции", - отметил Тертичный.
Несмотря на серьезный ущерб, команда "Королевского вкуса" работает над ликвидацией последствий удара, заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что 13 ноября "Королевский вкус" вынужден остановить производство и прекратить закупку масличных культур. Причинами стали проблемы со светом и военные угрозы.
Кроме того, оккупанты 10-11 октября нанесли серии ударов по заводу "КСМ Протек" в Киевской области, где производят смазочные материалы. Объект был уничтожен.
Также 7 октября Россия полностью уничтожила центральный состав сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Через него проходили основные объемы смазочных масел, аккумуляторов и автотоваров компании.