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"Королевский вкус" останавливает производство и сокращает персонал из-за войны

15:36 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
"Королевский вкус" останавливает производство и сокращает персонал из-за войны Фото: "Королевский вкус" прекращает производство растительного масла (facebook.com.KorolivskySmak)
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"Королевский вкус" вынужден остановить производство и прекратить закупку масличных культур. Причинами стали проблемы со светом и военные угрозы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный в Facebook.

"Королевский вкус" останавливает производство

Компания сообщает о:

  • вынужденной остановке производства,
  • полном прекращении закупки всех видов масличных культур,
  • сокращении персонала.

Критическая ситуация с электроснабжением и постоянная угроза ракетных и дроновых ударов заставили владельцев предприятия пойти на этот шаг.

"Сложнее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", - отметили в пресс-службе.

По словам Тертического, постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия. Постоянные обстрелы создают дополнительные риски для работников.

"В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и останавливает производственные процессы", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 10-11 октября нанесли серии ударов по заводу "КСМ Протек" в Киевской области, где производят смазочные материалы. Объект был уничтожен.

Кроме того, 7 октября Россия полностью уничтожила центральный состав сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Через него проходили основные объемы смазочных масел, аккумуляторов и автотоваров компании.

Также стало известно, что из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности "Кернел" остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

Еще у Черткове на Тернопольщине в результате атак российских дронов полностью уничтожено иностранное предприятие, работавшее более 10 лет и являвшееся одним из крупнейших налогоплательщиков.

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