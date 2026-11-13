"Королевский вкус" останавливает производство и сокращает персонал из-за войны

"Королевский вкус" вынужден остановить производство и прекратить закупку масличных культур. Причинами стали проблемы со светом и военные угрозы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный в Facebook.

"Королевский вкус" останавливает производство

Компания сообщает о:

вынужденной остановке производства,

полном прекращении закупки всех видов масличных культур,

сокращении персонала.

Критическая ситуация с электроснабжением и постоянная угроза ракетных и дроновых ударов заставили владельцев предприятия пойти на этот шаг.

"Сложнее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", - отметили в пресс-службе.

По словам Тертического, постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия. Постоянные обстрелы создают дополнительные риски для работников.

"В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и останавливает производственные процессы", - отметил он.