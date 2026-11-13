"Королевский вкус" останавливает производство и сокращает персонал из-за войны
"Королевский вкус" вынужден остановить производство и прекратить закупку масличных культур. Причинами стали проблемы со светом и военные угрозы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный в Facebook.
"Королевский вкус" останавливает производство
Компания сообщает о:
- вынужденной остановке производства,
- полном прекращении закупки всех видов масличных культур,
- сокращении персонала.
Критическая ситуация с электроснабжением и постоянная угроза ракетных и дроновых ударов заставили владельцев предприятия пойти на этот шаг.
"Сложнее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", - отметили в пресс-службе.
По словам Тертического, постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия. Постоянные обстрелы создают дополнительные риски для работников.
"В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и останавливает производственные процессы", - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 10-11 октября нанесли серии ударов по заводу "КСМ Протек" в Киевской области, где производят смазочные материалы. Объект был уничтожен.
Кроме того, 7 октября Россия полностью уничтожила центральный состав сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Через него проходили основные объемы смазочных масел, аккумуляторов и автотоваров компании.
Также стало известно, что из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности "Кернел" остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.
Еще у Черткове на Тернопольщине в результате атак российских дронов полностью уничтожено иностранное предприятие, работавшее более 10 лет и являвшееся одним из крупнейших налогоплательщиков.