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Основной склад сети автотоваров АТЛ "Автосервис" уничтожен во время атаки РФ

09:27 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Основной склад сети автотоваров АТЛ "Автосервис" уничтожен во время атаки РФ Фото: Центральный хаб "АТЛ Автосервис" уничтожен (t.me/dsns_kyiv)
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Во время ночных обстрелов Киева Россия уничтожила центральный склад большой сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Именно через него проходили основные объемы масел, аккумуляторов и автотоваров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

Склад разрушен полностью, уточнили в компании.

"Самое главное: люди живы. Это единственное, что невозможно вернуть. Все остальное - вопрос времени, ресурсов и нашего совместного труда", - подчеркнули там.

Как сейчас работает компания

Автосервисы и автомаркеты АТЛ работают в обычном режиме и закрывают все потребности клиентов.

Партнерам и поставщикам заявили, что компания сохраняет финансовую и операционную устойчивость. Все взятые обязательства она выполняет не полностью.

Масштабы разрушений сейчас оценивают. Более подробную информацию и факты компания обещает предоставить впоследствии.

Что говорят в компании

Команда "АТЛ Автосервис" с мая работает в режиме непрерывного антикризисного управления. После утраты центрального офиса люди уже четвертый месяц работают под постоянным давлением.

"Ментально мы научились адаптироваться ко всему, но каждое такое утро - это очередной шок и вызовы, которые приходится решать с колес", - добавили в компании.

Напомним, ночью 7 октября Россия била ракетами по Киеву, Кременчугу, Днепру, Запорожью и Прилукам.

Столицу атаковали баллистикой несколькими волнами, а в КМВА сообщили о двух погибших.

Как сообщало РБК-Украина, утром россияне ударили по предприятию в Александрии Кировоградской области. По словам главы Александрийской общины Сергея Кузьменко, погибла женщина, еще три человека ранены.

Также мы писали, что ракета попала в многоэтажку в Прилуках Черниговской области.

Там есть погибшие и раненые, а спасатели и полицейские разбирают завалы.

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