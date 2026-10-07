Основной склад сети автотоваров АТЛ "Автосервис" уничтожен во время атаки РФ

Во время ночных обстрелов Киева Россия уничтожила центральный склад большой сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Именно через него проходили основные объемы масел, аккумуляторов и автотоваров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

Склад разрушен полностью, уточнили в компании.

"Самое главное: люди живы. Это единственное, что невозможно вернуть. Все остальное - вопрос времени, ресурсов и нашего совместного труда", - подчеркнули там.

Как сейчас работает компания

Автосервисы и автомаркеты АТЛ работают в обычном режиме и закрывают все потребности клиентов.

Партнерам и поставщикам заявили, что компания сохраняет финансовую и операционную устойчивость. Все взятые обязательства она выполняет не полностью.

Масштабы разрушений сейчас оценивают. Более подробную информацию и факты компания обещает предоставить впоследствии.

Что говорят в компании

Команда "АТЛ Автосервис" с мая работает в режиме непрерывного антикризисного управления. После утраты центрального офиса люди уже четвертый месяц работают под постоянным давлением.

"Ментально мы научились адаптироваться ко всему, но каждое такое утро - это очередной шок и вызовы, которые приходится решать с колес", - добавили в компании.

Напомним, ночью 7 октября Россия била ракетами по Киеву, Кременчугу, Днепру, Запорожью и Прилукам.

Столицу атаковали баллистикой несколькими волнами, а в КМВА сообщили о двух погибших.

Как сообщало РБК-Украина, утром россияне ударили по предприятию в Александрии Кировоградской области. По словам главы Александрийской общины Сергея Кузьменко, погибла женщина, еще три человека ранены.