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Россия уничтожила завод по производству смазочных материалов на Киевщине

16:51 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Россия уничтожила завод по производству смазочных материалов на Киевщине Иллюстративное фото: РФ уничтожила завод "КСМ Протек" (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские оккупанты 10-11 октября нанесли серию ударов по заводу "КСМ Протек" в Киевской области, где производят смазочные материалы. Объект был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Во время очередной серии российской атаки беспилотниками были полностью уничтожены производственные мощности украинского предприятия "КСМ Протек", специализирующегося на производстве смазочных материалов", - заявили в компании.

Там добавили, что "КСМ Протек" была частью украинского промышленного рынка и обеспечивала потребности рынка.

"Последствия этих атак повлияли не только на компанию, но и ее сотрудников, клиентов и партнеров. Полное уничтожение производства привело к остановке производственной деятельности предприятия", - подчеркнули в компании.

Удары РФ

Напомним, во время ночных обстрелов Киева 7 октября Россия полностью уничтожила центральный склад сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Через него проходили основные объемы масел, аккумуляторов и автотоваров компании.

В компании сообщили, что автосервисы и автомаркеты АТЛ продолжают работать в обычном режиме и закрывают все потребности клиентов. Также там заявили, что сохраняют финансовую и операционную устойчивость и выполняют взятые на себя обязательства не полностью.

Масштабы разрушений оценивали. Более подробную информацию компания обещала предоставить позже.

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