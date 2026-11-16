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РФ била по підприємству "Королівського смаку": знищені обладнання і продукція (фото)

18:26 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
РФ била по підприємству "Королівського смаку": знищені обладнання і продукція (фото) Фото: підприємство "Королівського смаку" після удару РФ (facebook.com/HennadiiTertychnyi)
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Росія вчергове ударила по підприємству харчової промилсловості України. Пожежа після атаки знищила частину продукції та обладнання компанії "Королівський смак".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор із звʼязків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний у Facebook.

РФ ударила по "Королівському смаку"

Тертичний нагадав, що зупинка виробництва компанії "Королівський смак" 13 листопада виявилася "вимушеним, але необхідним рішенням".

16 листопада внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень, каже він.

РФ била по підприємству &quot;Королівського смаку&quot;: знищені обладнання і продукція (фото)
Фото: пожежа на підприємстві "Королівського смаку" після удару РФ (facebook.com/HennadiiTertychnyi)

"Нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції", - зазначив Тертичний.

Попри серйозні збитки, команда "Королівського смаку" працює над ліквідацією наслідків удару, запевнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 листопада "Королівський смак" вимушений зупинити виробництво та припинити закупівлю олійних культур. Причинами стали проблеми зі світлом і воєнні загрози.

Крім того, окупанти 10-11 жовтня завдали серії ударів по заводу "КСМ Протек" у Київській області, де виробляють мастильні матеріали. Об'єкт було знищено.

Також 7 жовтня Росія повністю знищила центральний склад мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Через нього проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів компанії.

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