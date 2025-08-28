RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ атаковали неизвестные дроны: прилеты на Афипском и Новокуйбышевском НПЗ (видео)

Иллюстративное фото: тушат пожар в России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 28 августа огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский, вызвав масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Предварительно, Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на двух крупнейших НПЗ России возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.

Отметим, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

10 марта 2025 года была совершена крупнейшая атака на этот объект, что привело к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти - КДУ-11, мощностью 18 900 тонн в сутки. Это привело к остановке первичной переработки нефти на заводе со 2 августа 2025 года.

А в Краснодарском крае в ночь на 28 августа был атакован Афипский НПЗ.

 

 

Что известно об атаке дронов на российские НПЗ

В ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Уже 23 августа стало известно, что огонь перекинулся на новый резервуар.

А вот в ночь на 24 августа целью дронов стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

