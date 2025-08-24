ua en ru
Морской порт в Усть-Луге и НПЗ в Сызрани: Генштаб подтвердил удачную атаку дронов на РФ

Украина, Воскресенье 24 августа 2025 15:36
Морской порт в Усть-Луге и НПЗ в Сызрани: Генштаб подтвердил удачную атаку дронов на РФ Иллюстративное фото: украинский дрон Ан-196 "Лютый" (ГУР МО)
Автор: Антон Корж

Украинские ударные дроны в ночь на 24 августа поразили сразу два важных объекта российского режима. Речь идет о терминале в порту Усть-Луга (Ленинградская область РФ) и нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани (Самарская область РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что "под раздачу" попали морской терминал порта Усть-Луга - ключевой логистический хаб России на Балтике - и нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, который работает на обеспечение войны. Также "задели" объекты логистики и боевого снабжения российской армии в Воронежской и Белгородской областях.

Усть-Луга: удар по порту

По данным Генштаба, в ночь на 24 августа беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали морской терминал "Усть-Луга". Цель была поражена удачно, наблюдалось возгорание.

"По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год", - сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что "Усть-Луга" - это ключевой хаб российской логистики в Балтийском регионе. Он используется для обхода санкций - экспорта нефти и газа через танкеры так называемого "теневого флота".

Сызрань: прощай, НПЗ

Российский НПЗ в Сызрани Самарской области в ночь на 24 августа атаковали подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. В результате удара цель успешно поражена - были зафиксированы попадания, пожары и детонация.

"Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08 % общего объема нефтепереработки в РФ. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ", - отметили в Генштабе.

Другие цели

Также, по данным Генштаба, подразделения Сил специальных операций ВСУ уничтожили и повредили ряд важных логистических объектов России в ближнем тылу - на территории Белгородской и Воронежской областей.

"Результаты нанесенных поражений уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков, усложнить поставки горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

Удары дронов по России

Напомним, что ночью минимум пять взрывов в небе услышали жители Старого Оскола Белгородской области. Еще несколько прозвучали в Калужской области. В то же время над российскими регионами были замечены неизвестные беспилотники.

Ранее РБК-Украина писало, что 23 августа ряд российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки неизвестных дронов. В Росавиации заявляли о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, и даже в московском аэропорту "Шереметьево".

Напомним, что сегодня, 24 августа над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников. Из-за обломков БПЛА возник пожар. Позже источники сообщили, что фейерверк обеспечили силы ССО и СБУ.

