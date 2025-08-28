РФ атакували невідомі дрони: прильоти на Афіпському та Новокуйбишевському НПЗ (відео)

Попередньо, Росію атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на двох найбільших НПЗ Росії виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Зазначимо, що даний завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.

10 березня 2025 року було здійснено найбільшу атаку на цей об'єкт, що призвело до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти - КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу. Це призвело до зупинки первинної переробки нафти на заводі з 2 серпня 2025 року.

А у Краснодарському краю в ніч на 28 серпня було атаковано Афіпський НПЗ.