РФ атаковала железнодорожный вокзал в Черниговской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.



Что известно о Семеновке

Семеновка - небольшой город на северо-востоке Черниговской области. Расположен недалеко от границы с Россией. Из-за близости к границе город имеет стратегическое значение, особенно в условиях полномасштабной войны.

Именно поэтому город подвергается постоянным обстрелам со стороны Российской Федерации.

Обстрел Семеновки

В начале января российская армия ударила авиабомбами по пограничной Семеновке Черниговской области. Под обстрелом оказалась центральная часть города. Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки. Но впоследствии стало известно, что ранения получили девять человек.

Недавно мы также писали о том, что РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией, вызвав повреждения железнодорожной инфраструктуры.