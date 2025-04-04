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РФ атакувала залізничний вокзал у Чернігівській області (фото)

П'ятниця 04 квітня 2025 12:00
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РФ атакувала залізничний вокзал у Чернігівській області (фото) Фото: РФ атакувала залізничний вокзал у Чернігівській області (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка, Чернігівської області у п'ятницю, 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За даними "Укрзалізниці", в результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна.

"На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих", - сказано у повідомленні.
РФ атакувала залізничний вокзал у Чернігівській області (фото)

Що відомо про Семенівку

Семенівка - невелике місто на північному сході Чернігівської області. Розташоване неподалік кордону з Росією. Через близькість до кордону місто має стратегічне значення, особливо в умовах повномасштабної війни.

Саме тому місто піддається постійним обстрілам зі сторони Російської Федерації.

Обстріл Семенівки

На початку січня російська армія вдарила авіабомбами по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Під обстрілом опинилась центральна частина міста. Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки. Але згодом стало відомо, що поранення отримали дев'ять осіб.

Нещодавно ми також писали про те, що РФ атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією, спричинивши пошкодження залізничної інфраструктури.

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