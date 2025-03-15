РФ атаковала энергоинфраструктуру железной дороги в Днепропетровской области и Запорожье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и "Укрзализныцю".

В ночь на 15 марта в результате массированной атаки беспилотниками на Синельниковщине и в Павлоградском районе были повреждены объекты инфраструктуры. Погибших и раненых нет.

Из-за обстрелов наблюдаются перебои с водоснабжением в городах Синельниково, Павлоград, Терновка и Першотравенск. Соответствующие службы работают над скорейшим восстановлением водоснабжения.

Кроме этого, вражеские войска снова обстреляли Никопольский район. Под огнем артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе оказались Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Несмотря на значительные разрушения, жертв среди мирного населения нет.

Атаки на железнодорожную инфраструктуру

Оккупанты не прекращают попыток нанести ущерб энергетической инфраструктуре железной дороги в Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за этого некоторые участки были обесточены. Впрочем, первые резервные тепловозы уже выведены на маршруты, и задержки поездов остаются минимальными.

Также возможны изменения в движении пригородных поездов. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями на вокзалах.