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Россияне обстреляли КАБами город в приграничье Черниговской области, есть раненые

Воскресенье 05 января 2025 00:40
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Россияне обстреляли КАБами город в приграничье Черниговской области, есть раненые Фото: армия РФ ударила по пограничью Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в субботу, 4 января, российские военные сбросили четыре управляемые авиабомбы на приграничный город Семеновка Черниговской области. В результате атаки есть пострадавшие среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, захватчики целились по центральной части города, в район жилого массива.

В результате ударов КАБами повреждены админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Полиция фиксирует последствия попаданий и собирает доказательства очередных военных преступлений оккупантов.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: Национальная полиция Украины (npu.gov.ua)

Воздушные атаки России

Днем 4 января российские террористы сбросили бомбу на многоэтажку в поселке Свесса в Сумской области.

В результате атаки травмы получили 10 человек, среди них двое детей.

Тем временем выяснилось, что 3 января захватчики атаковали Сумскую область дронами со шрапнелью.

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Черниговская область
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