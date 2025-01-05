Россияне обстреляли КАБами город в приграничье Черниговской области, есть раненые
Вечером в субботу, 4 января, российские военные сбросили четыре управляемые авиабомбы на приграничный город Семеновка Черниговской области. В результате атаки есть пострадавшие среди местного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным правоохранителей, захватчики целились по центральной части города, в район жилого массива.
В результате ударов КАБами повреждены админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.
По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.
Полиция фиксирует последствия попаданий и собирает доказательства очередных военных преступлений оккупантов.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Фото: Национальная полиция Украины (npu.gov.ua)
Воздушные атаки России
Днем 4 января российские террористы сбросили бомбу на многоэтажку в поселке Свесса в Сумской области.
В результате атаки травмы получили 10 человек, среди них двое детей.
Тем временем выяснилось, что 3 января захватчики атаковали Сумскую область дронами со шрапнелью.
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