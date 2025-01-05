Россияне обстреляли КАБами город в приграничье Черниговской области, есть раненые

Вечером в субботу, 4 января, российские военные сбросили четыре управляемые авиабомбы на приграничный город Семеновка Черниговской области. В результате атаки есть пострадавшие среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, захватчики целились по центральной части города, в район жилого массива.

В результате ударов КАБами повреждены админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Полиция фиксирует последствия попаданий и собирает доказательства очередных военных преступлений оккупантов.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: Национальная полиция Украины (npu.gov.ua)