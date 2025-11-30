ua en ru
Польша привела в боевую готовность два комплекса Patriot из-за МиГ-31 РФ, - Bild

Воскресенье 30 ноября 2025 13:53
Польша привела в боевую готовность два комплекса Patriot из-за МиГ-31 РФ, - Bild Фото: Польша привела в боевую готовность два комплекса Patriot (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Польша привела в боевую готовность свои системы противовоздушной обороны Patriot после пролета российских истребителей МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, 28 ноября четыре истребителя, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", над Балтийским морем вылетели в западном направлении, не покидая воздушного пространства России.

В ответ Польша активировала две системы Patriot в аэропорту Жешува. Источник в НАТО сообщил изданию, что вскоре российские истребители развернулись и вернулись на базу.

Что известно о МиГ-31

Напомним, что МиГ-31 - это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия, который является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Самолет создавался, прежде всего, для прикрытия территории СССР от удара крылатыми ракетами со стороны Арктики, где не существовало сплошного радиолокационного поля.

Во время полномасштабного российского вторжения Россия часто использует МиГ-31К для запусков аэробаллистических ракет "Кинжал".

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Отмечалось, что российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом самолет не нарушил польского воздушного пространства.

