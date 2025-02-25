РФ атакует Украину ракетами: что известно

"Внимание! Крылатые ракеты в Черниговской области, в южном направлении", - говорится в заявлении военных в 05:50.

Маневрирование ракет и взрывы

Ракеты противника продолжают движение в направлении Киевской области, добавили в Воздушных силах. В шесть утра военные рассказали, что крылатые ракеты изменили направление движения, и направляются в сторону Полтавской области.

"В воздушном пространстве Полтавщины. Пирятин в укрытие!" – говорится в заявлении военных.

В 06:05 в Воздушных силах заявили об изменении движения крылатых ракет врага в Черкасскую область, в частиности в направлении Черкасс. Местных жителей просят находиться в укрытиях.

Добавим, черкасские паблики сообщили о взрыве, который был слышен вблизи города.

Позже военные рассказали, что крылатые ракеты противника продолжили движение в направлении Капитановки Кировоградской области. Затем стало известно о движении ракет на юго-запад, а также фиксировалось изменение курса в направлении Калинополь / Тальное Черкасской области, и очередное изменение курса движения крылатых ракет в направлении Буки (Черкащина).

"Крылатые ракеты в воздушном пространстве Киевщины, курсом на Ставище, Белую Церковь", - рассказали военные и добавили позже, что крылатые ракеты сменили курс в направлении Житомира.

Отметим, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Польша подняли военную авиацию

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши утром заявили, что была поднята военная авиация на фоне нынешней российской ракетной атаки на Украину.

"Внимание, из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Также отметим, что по данным Военно-Морских сил ВСУ, по состоянию на утро в Черном море фиксируется 1 носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Комбинированная воздушная атака

Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.

Позже ночью на фоне угрозы ракетных и бомбовых ударов в районе города Харьков были слышны взрывы. Как рассказали в Харьковской ОВА, враг обстрелял Дергачи под Харьковом, и в результате этого были ранены два человека, также фиксировалось повреждение частных жилых домов.

Под утро из-за российского удара "Шахедами" по Сумах была повреждена жилая многоэтажка, пострадал человек.

Также в Киеве были слышны взрывы на фоне угрозы дроновых атак, а в Киевской области снова началась работа ПВО.

В Воздушных силах в 05:25 сообщили, что предварительно состоялись пуски крылатых ракет с 4-х российских стратегических бомбардировщиков из района города Энгельс.