Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы, в области работает ПВО

Этой ночью, 25 февраля, в районе города Киев были слышны взрывы. Перед тем фиксировалось движение ударных беспилотников противника в сторону столицы.

Звуки взрывов в Киеве были слышны около 05.10. Их было несколько.

Отметим, что в Воздушных силах перед этим информировали о фиксации, в частности, движения вражеских беспилотников в направлении Киевской области из Черниговской области.

В 05:15 в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили о боевой работе защитников неба в регионе.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Также жителей области просили соблюдать правила по информ-тишине.

"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - говорится в заявлении КОВА.

Воздушная атака РФ по Украине

Напомним, вечером 24 февраля был зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников в сторону Украины. Дроны-камикадзе противника заходили в воздушное пространство страны по разным направлениям.

Из-за угрозы "Шахедной" атаки в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.

Также на фоне угрозы ракетных и бомбовых ударов ночью в районе Харькова были слышны взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Дергачи Харьковского района, и в результате ударов были ранены два человека, были повреждены частные жилые дома.

Уже под утро стало известно, что из-за вражеского дронового удара по Сумам была повреждена жилая многоэтажка, и пострадал один человек.