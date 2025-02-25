Россияне предварительно запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

В случае объявления воздушной тревоги, военные советуют людям направляться в укрытие.

"Предварительно 4 самолета Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс, Саратовская область", - отмечается в сообщении.

Дроновая атака России

В ночь на 25 февраля российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Сумах вражеский БпЛА повредил жилой дом, есть пострадавший.

Также захватчики ударили по городу Дергачи в пригороде Харькова. В результате атаки есть пострадавшие среди местного населения.

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