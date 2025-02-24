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Россияне обстреляли Дергачи, повреждены дома и есть раненые

Дергачи, Понедельник 24 февраля 2025 23:54
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Россияне обстреляли Дергачи, повреждены дома и есть раненые Иллюстративное фото: город Дергачи подвергся налетной атаке (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня вечером, 24 февраля, подвергся воздушному удару город Дергачи (Харьковского района Харьковской области). Из-за вражеской атаки есть раненые, и были повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Чиновник рассказал, что российские захватчики атаковали населенный пункт около 23:15.

"Около 23:15 оккупанты ударили по Дергачам. По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте", - рассказал он.

Кроме того, проинформировал начальник администрации, в Дергачах были повреждены частные дома.

"Профильные службы работают на месте попадания", - добавил чиновник.

Справка: город Дергачи расположен к северу от Харькова (расстояние между ними составляет всего 16 километров. Население Дергачей - примерно 18 тысяч человек. Площадь города составляет около 19 километров квадратных.

Россияне обстреляли Дергачи, повреждены дома и есть раненые

Ранее сегодня вечером сообщалось, что в районе города Харьков было слышно несколько взрывов. Перед тем в Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных и бомбовых ударов со стороны российских оккупантов по Харьковской области.

Напомним также, днем ​​24 февраля стало известно, что росамиация нанесла удары по прифронтовой деревне Цуповка, входящей в состав Дергачевской громады Харьковской области. Тогда из-за обстрелов произошло значительное разрушение жилищного сектора, были пожары. Сообщалось о пострадавших и продолжались работы по поиску людей под завалами.

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