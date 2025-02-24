ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Понедельник 24 февраля 2025 22:24
UA EN RU
Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов Иллюстративное фото: по Украине распространяется тревога из-за угрозы дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером в понедельник, 24 февраля, Российская Федерация запустила в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Первые дроны двигались со стороны Черного моря и северного пограничья Украины. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.

Кроме того, в 22:16 воздушная тревога была объявлена в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским дронам.

По состоянию на 21:45 вражеские дроны были замечены;

  • на Днепропетровщине курсом на юго-восточное направление;
  • на Полтавщине курсом на юго-западное направление;
  • на Сумщине курсом на запад;
  • на Черниговщине курсом западным.

По состоянию на 23:08 российские БпЛА двигались:

  • в Днепропетровской области курсом на северо-запад;
  • в Харьковской области курсом на восток;
  • в Полтавской и Черкасской областях курсом на юго-запад;
  • в Сумской и Черниговской областях курсом на запад;
  • в Киевской области курсом на Житомирскую область.

По данным мониторинговых каналов, на 23:38 в воздушном пространстве Украины находятся около 45 российских "Шахедов". Большинство их них приближается к Киеву.

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украина под масштабной атакой российских &quot;Шахедов&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по инфраструктуре Украины. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотники и артиллерию.

К атаке дронами враг прибегает почти каждую ночь. В частности, в ночь на 23 февраля, россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским
Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году