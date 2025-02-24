В Харькове была слышна серия взрывов на фоне российской воздушной атаки
В районе города Харьков сегодня вечером, 24 февраля, было слышно несколько взрывов. Область находится под вражеской воздушной атакой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и"Суспільне Харків".
Военные информировали о ракетной опасности для Харьковской области в 22:43. Кроме того, в Воздушных силах сообщили о фиксации пусков вражеской тактической авиацией управляемых авиационных бомб на Харьковщину.
Через несколько минут после этого харьковские паблики писали, что был слышен взрыв, вероятно, за пределами областного центра.
Почти в одиннадцать стало известно о новых взрывах, которые были слышны в Харькове.
В харьковских Telegram-каналах пишут, что взрывы были достаточно мощными.
Между тем представители власти пока не сообщали о каких-либо возможных последствиях российской воздушной атаки на Харьков.
Российская воздушная атака
Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за дроновую атаку со стороны российских оккупантов.
Также стало известно о работе ПВО в ряде регионов.
В частности, о боевой работе защитников неба информировали представители столичной власти. Мэр Виталий Кличко заявлял, что ПВО работает в Дарницком районе из-за угрозы вражеских атак с применением "Шахедов".
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