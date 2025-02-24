В Харькове была слышна серия взрывов на фоне российской воздушной атаки

В районе города Харьков сегодня вечером, 24 февраля, было слышно несколько взрывов. Область находится под вражеской воздушной атакой.

Военные информировали о ракетной опасности для Харьковской области в 22:43. Кроме того, в Воздушных силах сообщили о фиксации пусков вражеской тактической авиацией управляемых авиационных бомб на Харьковщину.

Через несколько минут после этого харьковские паблики писали, что был слышен взрыв, вероятно, за пределами областного центра.

Почти в одиннадцать стало известно о новых взрывах, которые были слышны в Харькове.

В харьковских Telegram-каналах пишут, что взрывы были достаточно мощными.

Между тем представители власти пока не сообщали о каких-либо возможных последствиях российской воздушной атаки на Харьков.

Российская воздушная атака

Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за дроновую атаку со стороны российских оккупантов.

Также стало известно о работе ПВО в ряде регионов.

В частности, о боевой работе защитников неба информировали представители столичной власти. Мэр Виталий Кличко заявлял, что ПВО работает в Дарницком районе из-за угрозы вражеских атак с применением "Шахедов".