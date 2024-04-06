В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о пусках ракет с Ту-95МС

В Украине ночью 6 апреля объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95мс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

"Несколько групп беспилотников в направлении Киева с юго-запада. Беспилотник на Староконстантинов с северо-запада", - сообщили Воздушные Силы.

05:04: Защитники пишут о нескольких группах дронов в направлении Киева. Также зафиксированы дроны в направлении Староконстантинова.

"Крылатая ракета из Курской области через Сумскую в направлении Черниговской области", - сообщили защитники.

04:50: Воздушные Силы сообщают о крылатой ракете в направлении Черниговской области.

На данный момент (04:50) карта воздушных тревог выглядит так:

"Уточнение: расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока", - сообщили военные.

Воздушные Силы сообщают, что ориентировочно в 05:00 ракеты войдут в воздушное пространство Украины.

"Ракетная опасность для северных, южных и восточных областей из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили защитники.

Ракетные атаки россиян по Украине

В марте российские военные существенно усилили обстрелы Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов.

Ранее мы писали, что российские войска 31 марта запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95 по Украине.

Также 29 марта в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы зафиксировали пуск крылатых ракет с Ту-95МС и "Кинжалов" с МИГ-31К.

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