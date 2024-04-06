В Хмельницкой области прозвучали взрывы
В Хмельницкой области ночью 6 апреля прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали о беспилотнике в направлении региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильне Хмельницкий.
"Беспилотник вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельницкой области", - сообщили Воздушные Силы.
В данный момент в области объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Взрывы в Хмельницкой области
Ранее мы писали, что 29 марта в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников.
Также мы сообщали, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.
К слову, взрывы в области были в середине марта. Воздушные Силы сообщали об атаке дронов.
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