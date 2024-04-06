В Хмельницкой области ночью 6 апреля прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали о беспилотнике в направлении региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильне Хмельницкий.

"Беспилотник вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельницкой области", - сообщили Воздушные Силы.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Хмельницкой области

Ранее мы писали, что 29 марта в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников.

Также мы сообщали, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.

К слову, взрывы в области были в середине марта. Воздушные Силы сообщали об атаке дронов.