В Черниговской области без света сотни тысяч людей после удара по энергообъекту
Российские войска повредили важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
По данным компании, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время в ведомстве отмечают, что из-за сложной ситуации с безопасностью работы могут длиться дольше, чем обычно.
В "Черниговоблэнерго" отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей.
Последствия атаки на Киев в ночь на 24 января
Напомним, в ночь на сегодняшний день Киев подвергся комбинированной атаке со стороны России.
Около 01:00 24 января в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов дронами, после чего почти сразу раздались взрывы. Впоследствии российские войска также запустили баллистические ракеты в направлении города.
Городской голова Виталий Кличко сообщил о последствиях обстрела:
- В Деснянском районе обломки упали на нежилое здание.
- В Днепровском - из-за падения частей беспилотника вспыхнул пожар в гаражном кооперативе и загорелся бензовоз на парковке, а в жилом доме выбило окна.
- В Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медучреждения, повредив окна.
- В Голосеевском районе зафиксирован пожар на территории нежилой застройки и повреждение частного дома.
- В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
Кроме того, на левом берегу Киева из-за масштабной атаки РФ возникли перебои с теплоснабжением и водой.