Главная » Новости » Война в Украине

Крупнейший склад Roshen сгорел из-за атаки РФ: фото и видео последствий

Суббота 07 февраля 2026 17:02
UA EN RU
Крупнейший склад Roshen сгорел из-за атаки РФ: фото и видео последствий Фото: поврежденный склад в Яготине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в результате ночной атаки 7 февраля уничтожили крупнейший склад с готовой продукцией Roshen, который расположен в Яготине Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Roshen.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине

"Вражеский удар по логистическому центру в Яготине... наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен", - говорится в сообщении компании.

Также в Roshen выразили благодарность пожарным и всей команде ГСЧС, которые работают для преодоления последствий.

Кстати, утром в ГСЧС опубликовали кадры из Яготина, на которых, судя по всему, кадры уничтоженного склада с продукцией Roshen. Чрезвычайники сообщили, что пожар возник в результате ночной атаки дронов.

События с Roshen

Напомним, что это уже не первая атака на Roshen. Буквально несколько недель назад, во время предыдущей комбинированной атаки РФ на Украину, 24 января, россияне повредили кондитерскую фабрику в Киеве.

В результате вражеского обстрела были повреждены производственные и офисные помещения предприятия.

Также мы писали, что 6 сентября 2025 года на фабрике Roshen в Киеве в районе Демеевки возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

ROSHEN Киевская область Война в Украине
