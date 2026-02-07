Крупнейший склад Roshen сгорел из-за атаки РФ: фото и видео последствий
Россияне в результате ночной атаки 7 февраля уничтожили крупнейший склад с готовой продукцией Roshen, который расположен в Яготине Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Roshen.
"Вражеский удар по логистическому центру в Яготине... наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен", - говорится в сообщении компании.
Также в Roshen выразили благодарность пожарным и всей команде ГСЧС, которые работают для преодоления последствий.
Кстати, утром в ГСЧС опубликовали кадры из Яготина, на которых, судя по всему, кадры уничтоженного склада с продукцией Roshen. Чрезвычайники сообщили, что пожар возник в результате ночной атаки дронов.
События с Roshen
Напомним, что это уже не первая атака на Roshen. Буквально несколько недель назад, во время предыдущей комбинированной атаки РФ на Украину, 24 января, россияне повредили кондитерскую фабрику в Киеве.
В результате вражеского обстрела были повреждены производственные и офисные помещения предприятия.
Также мы писали, что 6 сентября 2025 года на фабрике Roshen в Киеве в районе Демеевки возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.