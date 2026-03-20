Ночной удар РФ по Украине: сколько дронов не смогли "остановить" силы ПВО

08:26 20.03.2026 Пт
2 мин
Россия применила для удара по Украине более сотни ударных беспилотников
aimg Константин Широкун
Ночной удар РФ по Украине: сколько дронов не смогли "остановить" силы ПВО Фото: РФ применила ночью более сотни ударных беспилотников (t.me/GeneralStaffZSU)

Российские войска ночью атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 20 марта противник атаковал 156 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с восьми направлений, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА.

Также зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине

Российские войска ежедневно атакуют Украину с помощью беспилотников различных типов, а также ракетного вооружения.

Так, в ночь на 19 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.

Кроме того, оккупанты вчера поздно вечером атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области, также под атакой находился Нововолынск на Волыни.

В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят
