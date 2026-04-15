В Днепре из-за атаки РФ пострадали дети: самому младшему - 1,5 года
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о пострадавших в результате российской атаки на Днепр, среди которых двое малолетних детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжа.
Пострадавшие в результате атаки
В результате удара по Днепру пострадали двое детей — трехлетний и полуторагодовалый мальчики.
Как отметил глава ОВА, у них зафиксированы множественные ссадины, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Позже стало известно, что общее число пострадавших возросло до трех человек. Помимо детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.
Состояние раненых и помощь медиков
По информации областных властей, врачи оперативно оказали помощь пострадавшим. Дети находятся под наблюдением специалистов, их состояние контролируется.
Женщина также получает лечение в медицинском учреждении. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.
Разрушения и последствия удара
В результате атаки возникли пожары — загорелись офисное здание и гараж. Огонь удалось ликвидировать. Также зафиксированы повреждения автомобилей, находившихся поблизости.
На месте продолжают работать службы, которые фиксируют последствия удара и оценивают объем разрушений.
Напоминаем, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали ряд украинских городов и населенных пунктов, в результате чего в Запорожье, Днепре, Черкассах и Сумах зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие.
Отметим, что в ночь на 15 апреля российские войска нанесли удар по Днепру с применением беспилотников, в результате чего возник пожар.