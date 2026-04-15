В Днепре из-за атаки РФ пострадали дети: самому младшему - 1,5 года

22:19 15.04.2026 Ср
2 мин
Мальчикам оказывается вся необходимая медицинская помощь
aimg Анастасия Никончук
В Днепре из-за атаки РФ пострадали дети: самому младшему - 1,5 года Фото: ГСЧС (GettyImages)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о пострадавших в результате российской атаки на Днепр, среди которых двое малолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжа.

Читайте также: Повреждены квартиры, есть погибший: ударный дрон влетел в многоэтажку в Одессе

Пострадавшие в результате атаки

В результате удара по Днепру пострадали двое детей — трехлетний и полуторагодовалый мальчики.

Как отметил глава ОВА, у них зафиксированы множественные ссадины, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже стало известно, что общее число пострадавших возросло до трех человек. Помимо детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Состояние раненых и помощь медиков

По информации областных властей, врачи оперативно оказали помощь пострадавшим. Дети находятся под наблюдением специалистов, их состояние контролируется.

Женщина также получает лечение в медицинском учреждении. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Разрушения и последствия удара

В результате атаки возникли пожары — загорелись офисное здание и гараж. Огонь удалось ликвидировать. Также зафиксированы повреждения автомобилей, находившихся поблизости.

На месте продолжают работать службы, которые фиксируют последствия удара и оценивают объем разрушений.

Напоминаем, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали ряд украинских городов и населенных пунктов, в результате чего в Запорожье, Днепре, Черкассах и Сумах зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие.

Отметим, что в ночь на 15 апреля российские войска нанесли удар по Днепру с применением беспилотников, в результате чего возник пожар.

Больше по теме:
обстріл Дніпра Война в Украине
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта