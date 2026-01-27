ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели реактивные "Шахеды" и "Италмас": в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян

Вторник 27 января 2026 08:57
UA EN RU
Летели реактивные "Шахеды" и "Италмас": в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян Фото: в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины, применив различные типы ударных беспилотников. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 27 января войска РФ атаковали Украину 165 ударными дронами типа Shahed, в том числе и реактивными, а также "Герберами", "Италмас" и БпЛА других типов.

Беспилотники летели с таких направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, а также из Гвардейского и Чауды ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны", - отметили в Воздушных силах.

При этом зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых дронов на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в ВСУ.

Летели реактивные &quot;Шахеды&quot; и &quot;Италмас&quot;: в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян

Обстрел Украины 27 января

Российские войска ночью атаковали несколько регионов ударными беспилотниками, повредив критическую инфраструктуру и гражданскую застройку.

Так, в ночь на 27 января враг обстрелял Одессу. Под удар попали жилые дома практически в самом центре города - в Хаджибейском районе.

В результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, детского сада, магазина и строительной площадки. Удары пришлись на несколько локаций, что привело к значительным разрушениям и пожарам.

Кроме того, Российская армия утром нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. Враг атаковал объект инфраструктуры, на месте работают все профильные службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ПВО Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин