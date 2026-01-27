Летели реактивные "Шахеды" и "Италмас": в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян
Российские войска ночью атаковали территорию Украины, применив различные типы ударных беспилотников. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в ночь на 27 января войска РФ атаковали Украину 165 ударными дронами типа Shahed, в том числе и реактивными, а также "Герберами", "Италмас" и БпЛА других типов.
Беспилотники летели с таких направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, а также из Гвардейского и Чауды ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны", - отметили в Воздушных силах.
При этом зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых дронов на 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в ВСУ.
Обстрел Украины 27 января
Российские войска ночью атаковали несколько регионов ударными беспилотниками, повредив критическую инфраструктуру и гражданскую застройку.
Так, в ночь на 27 января враг обстрелял Одессу. Под удар попали жилые дома практически в самом центре города - в Хаджибейском районе.
В результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, детского сада, магазина и строительной площадки. Удары пришлись на несколько локаций, что привело к значительным разрушениям и пожарам.
Кроме того, Российская армия утром нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. Враг атаковал объект инфраструктуры, на месте работают все профильные службы.