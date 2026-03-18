РФ атаковала Нововолынск в 5 км от границы с Польшей: там исчезли свет и вода

"Предварительно есть попадание в энергообъект возле Нововолынска. В части общины пропал свет. Также есть перебои с водоснабжением", - сказано в его заявлении.

По словам Карпуса, россияне атаковали энергообъект возле Нововолынской общины. Он отметил, что повреждения очень серьезные и на объекте вспыхнул пожар.

"Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, сразу как это будет возможно. Сейчас могут быть перебои с водоснабжением. Запускаем генераторы", - отметил он.

Городской голова добавил, что часть котельных будет работать на минимальном уровне. Кроме того, разворачиваются пункты несокрушимости - адреса местным жителям сообщат позже.

Романюк сообщил, что россияне нанесли удар дроном типа "Шахед". По состоянию на сейчас без электроснабжения остаются более 30 тысяч абонентов в одном из районов области.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

Днем в среду, 18 марта, россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. Ранены два человека - женщина и 16-летний подросток, который на момент атаки находился на остановке рядом с помещением ТЦК. Обоих пострадавших госпитализировали.