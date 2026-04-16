Николаев остался без света из-за утренней атаки РФ

11:25 16.04.2026 Чт
Обесточены также 2 района области
aimg Елена Чупровская
Николаев остался без света из-за утренней атаки РФ Иллюстративное фото: последствия обстрела РФ в Николаеве (Getty Images)

Утренняя атака России на энергетику оставила Николаев без света - обесточены город и населенные пункты двух районов. Энергетики уже устраняют последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской ОГА Виталия Кима.

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

Из-за удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.

Что случилось

Утром 16 апреля Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры Николаевской области. В результате этого исчез свет в областном центре и близлежащих населенных пунктах.

Специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Где нет света

Обесточивание охватило:

  • город Николаев;
  • населенные пункты Николаевского района;
  • населенные пункты Баштанского района.

Удар произошел на фоне масштабной атаки по всей территории Украины. В течение суток Россия применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов.

Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из них.

Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской - во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.

Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы