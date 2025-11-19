RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ атаковала Львовскую область дронами и ракетами: повреждена энергетика, возникли пожары

Фото: россияне атаковали Львовскую область дронами и ракетами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Львовскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела поврежден энергетический объект, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение", - заявил Козицкий.

По словам главы Львовской ОГА, на одном из объектов тушат пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Он также отметил, что системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме.

Во Львове густой дым

По словам мэра Львова Андрея Садового, густой дым над городом - это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

"Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, на всякий случай закройте окна", - добавил Садовый.

 

Обстрел 19 ноября

Россия этой ночью осуществила комбинированный обстрел по территории Украины. По имеющейся информации, оккупанты применили ударные дроны, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и другие ракетные системы.

На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета раннего радиолокационного обнаружения.

Уже известно, что этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей. Также комбинированному удару подверглись Львов и Тернополь.

В частности, в Тернополе в результате комбинированного обстрела дронами и ракетами повреждены здания и жилые дома, есть пострадавшие. На месте попаданий работают соответствующие службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовЛьвовская областьВторжение России в УкраинуРакетный удар